Космонавт Новицкий сфотографировал мост в Крым с орбиты

Российский космонавт Олег Новицкий, работающий в составе экипажа Международной космической станции, опубликовал в своем Instagram фотографию строящегося через Керченский пролив моста в Крым, которую он сделал с орбиты.



Фото: @novitskiy_iss

7 февраля сообщалось, что строители моста в Крым приступили ко второму этапу сборки арочных пролетов - монтажу арочных сводов. Они будут установлены с помощью понтонной плавсистемы, которую сейчас изготавливают на Севморзаводе в Севастополе.

Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над морем в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся на 35 метров над уровнем воды и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

2 февраля стало известно, что в акватории Керченского пролива приступили к сооружению пролетов между морскими опорами Крымского моста. Участок, где начались работы, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.