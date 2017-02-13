]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Генетики нашли доказательства инопланетного происхождения осьминогов

15:47 13.02.2017

Ученые из Университета Чикаго опубликовали результаты исследования, в результате которого им удалось найди доказательства инопланетного происхождения осьминогов.


Фото Luis Miguel Bugallo Sánchez с сайта wikimedia.org

В частности, речь идет о том, что осьминоги обладают инопланетным ДНК, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на статью в журнале Nature.
 
По данным ученых, геном осьминога обладает невероятным уровнем сложности. Изучив их ДНК, исследователи установили, что гены головоногих моллюсков состоят из 33 тысяч белок-кодирующих генов, что в разы превосходит количество аналогичных генов в человеческом организме.
 
На основании этого генетики сделали вывод, что в отличие от других населяющих Землю животных, осьминоги не могут являться «коренными жителями» Земли. При этом каким именно образом им удалось попасть на нашу планету, ученые не уточняют.

Темы: Гипотезы, открытия, Мировая фауна, Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2017, 21:37
:)

На поверхности Венеры температура атмосферы достигает температуры плавления свинца, атмосферное давление в сто раз больше, чем на Земле, идут дожди из серной кислоты - ни один осьминог в таких условиях не выживет.
13.02.2017, 19:52
Жиза

потомков обезьяны. Хотя теперь и в президентах сидят.
13.02.2017, 18:41
vbr

А ДНК с кем из инопланетян сравнивали?!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.