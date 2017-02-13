Генетики нашли доказательства инопланетного происхождения осьминогов

Ученые из Университета Чикаго опубликовали результаты исследования, в результате которого им удалось найди доказательства инопланетного происхождения осьминогов.



Фото Luis Miguel Bugallo Sánchez с сайта wikimedia.org

В частности, речь идет о том, что осьминоги обладают инопланетным ДНК, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на статью в журнале Nature.



По данным ученых, геном осьминога обладает невероятным уровнем сложности. Изучив их ДНК, исследователи установили, что гены головоногих моллюсков состоят из 33 тысяч белок-кодирующих генов, что в разы превосходит количество аналогичных генов в человеческом организме.



На основании этого генетики сделали вывод, что в отличие от других населяющих Землю животных, осьминоги не могут являться «коренными жителями» Земли. При этом каким именно образом им удалось попасть на нашу планету, ученые не уточняют.