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Госдума решила узаконить отношения робота и человека

15:56 14.02.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Депутаты намерены подготовить законопроект, регулирующий взаимоотношения робота и человека.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, в 2022 году повсеместно будут приняты законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота. Он также высказался за создание совета по законотворческому обеспечению развития цифровой среды, в который войдут эксперты IT-отрасли.

Председатель Госдумы полагает, что Россия может стать пионером в правовом регулировании развития робототехники и искусственного интеллекта.

Темы: Технологии и решения, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 20:45
однозначно

Робот остался доволен...
14.02.2017, 18:59
Евгений В

А может они обкурились? А может......?
14.02.2017, 18:44
Зоя

"Бешеный принтер" продолжает беситься.
Все комментарии (8)
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