Госдума решила узаконить отношения робота и человека
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Депутаты намерены подготовить законопроект, регулирующий взаимоотношения робота и человека.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
По словам Володина, в 2022 году повсеместно будут приняты законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота. Он также высказался за создание совета по законотворческому обеспечению развития цифровой среды, в который войдут эксперты IT-отрасли.
Председатель Госдумы полагает, что Россия может стать пионером в правовом регулировании развития робототехники и искусственного интеллекта.