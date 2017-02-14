Госдума решила узаконить отношения робота и человека

Депутаты намерены подготовить законопроект, регулирующий взаимоотношения робота и человека.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, в 2022 году повсеместно будут приняты законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота. Он также высказался за создание совета по законотворческому обеспечению развития цифровой среды, в который войдут эксперты IT-отрасли.

Председатель Госдумы полагает, что Россия может стать пионером в правовом регулировании развития робототехники и искусственного интеллекта.