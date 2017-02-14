Ученые нашли в Марианской впадине ядовитые отходы

Коллектив ученых из Австралии и Великобритании зарегистрировал высокий уровень стойких органических загрязнителей (ядовитых химических веществ) в двух самых глубоких океанических впадинах.



Фото Uwe Kils с сайта wikimedia.org

В рамках исследования биологи изучили, какие химические вещества находятся в организме бокоплавов (Amphipoda) - ракообразные, размер которых, как правило, не превышает одного сантиметра. Было установлено, что в жировых тканях амфипод, обитающих на глубине 10 километров в районе Марианской впадины и Кермадека, концентрация стойких органических загрязнителей сравнима с их содержанием в морских организмах японского залива Суруга, который считается одним из самых загрязненных мест Тихого океана, сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Выявленные соединения включали в себя полихлорированные бифенилы и полибромдифениловые эфиры (применяются в качестве диэлектрических жидкостей для электроизоляции и антипиренов для огнезащиты).

Ученые считают, что стойкие органические загрязнители изначально содержались в пластиковом мусоре, а затем они постепенно опускались на дно, где и попали в организм бокоплавов.