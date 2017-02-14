]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые нашли в Марианской впадине ядовитые отходы

10:39 14.02.2017

Коллектив ученых из Австралии и Великобритании зарегистрировал высокий уровень стойких органических загрязнителей (ядовитых химических веществ) в двух самых глубоких океанических впадинах.


Фото Uwe Kils с сайта wikimedia.org

В рамках исследования биологи изучили, какие химические вещества находятся в организме бокоплавов (Amphipoda) - ракообразные, размер которых, как правило, не превышает одного сантиметра. Было установлено, что в жировых тканях амфипод, обитающих на глубине 10 километров в районе Марианской впадины и Кермадека, концентрация стойких органических загрязнителей сравнима с их содержанием в морских организмах японского залива Суруга, который считается одним из самых загрязненных мест Тихого океана, сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Выявленные соединения включали в себя полихлорированные бифенилы и полибромдифениловые эфиры (применяются в качестве диэлектрических жидкостей для электроизоляции и антипиренов для огнезащиты).

Ученые считают, что стойкие органические загрязнители изначально содержались в пластиковом мусоре, а затем они постепенно опускались на дно, где и попали в организм бокоплавов. 

Темы: Исследования, Исследования Мирового океана, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.