Россия и Франция разработают спектрометр для изучения экзосферы Меркурия

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальный центр космических исследований Франции (CNES, «КНЕС») подписали соглашение о разработке и создании элементов прибора PHEBUS («Фебус»), ультрафиолетового спектрометра для исследования экзосферы Меркурия для космического аппарата «МПО» (Меркурианский орбитальный аппарат) Европейского космического агентства (ЕКА) в рамках реализации совместного российско-европейского проекта BepiColombo.



Изображение с сайта roscosmos.ru

PHEBUS - ультрафиолетовый спектрометр, предназначенный для измерения состава и динамики экзосферы Меркурия. ФЕБУС состоит из двойного спектрометра для диапазонов жесткой (около 55 – 155 нм) и дальней (около 145 – 315 нм) ультрафиолетовых областей спектра. Для осуществления визирования прибора по полному кругу 360 градусов, близкому к плоскости орбиты станции, используется вращающееся зеркало.

Головной разработчик научного оборудования для зонда - CNES. В частности, французское агентство осуществляет руководство разработкой прибора PHEBUS и соответствующей системы наземного обеспечения, а также управляет интеграцией прибора на системном уровне, сбором, распространением и архивированием данных.

Роскосмос обеспечит разработку, изготовление, автономные испытания и доставку французской стороне российской части прибора - поворотного механизма. Кроме того, Роскосмос окажет поддержку при установке и тестировании прибора PHEBUS на космическом аппарате после его поставки ЕКА.

По поручению Госкорпорации «Роскосмос», соисполнителем по созданию поворотного механизма для данного научного прибора назначается Институт космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН). С французской стороны партнером выбрана Лаборатория по исследованию атмосфер, сред и космических наблюдений (LATMOS).

Проект BepiColombo: изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, в том числе – наблюдение невидимой с Земли стороны Меркурия; оценка геологического пути развития планеты; изучение химического состава поверхности и ее внутренней структуры; анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром; поиск наличия или отсутствия льда в полярных областях. Межпланетный зонд планируется запустить к Меркурию в апреле 2018 года. Предприятия Госкорпорации «Роскосмос» участвуют в создании космического аппарата.