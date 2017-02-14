«Ростелеком» отключил мессенджер «Алле» после двух недель работы

Анонсированный в начале октября «Ростелекомом» мессенджер «Алле» недавно был удален из магазинов приложений. Произошло это спустя всего две недели после запуска.



Фото с сайта play.google.com

По информации газеты «Известия», мессенджер был запущен в тестовом режиме в Воронеже, но после получения множества негативных отзывов и низкого рейтинга в магазинах приложений в «Ростелекоме» приняли решение приостановить его работу.

«Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования», - заявили в компании.

Некоторые специалисты высказывали мнение, что «Алле» был создан на скорую руку и не отвечал ожиданиям аудитории.

«Люди зашли, попробовали, кому-то удалось позвонить, кому-то нет. Аудитория так и не поняла, что этим сервисом хотел сказать национальный оператор. При этом не было возможности переписываться», - заявил основатель компании OMMG Technology (разрабатывает технологии мессенджинга) Сергей Кравцов.

Сейчас в «Ростелекоме» приложение дорабатывается и в ближайшее время должен состояться повторный запуск. До этого времени у скачавших «Алле» пользователей работа программы будет заблокирована.