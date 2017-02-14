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«Ростелеком» отключил мессенджер «Алле» после двух недель работы

12:12 14.02.2017

Анонсированный в начале октября «Ростелекомом» мессенджер «Алле» недавно был удален из магазинов приложений. Произошло это спустя всего две недели после запуска.


Фото с сайта play.google.com

По информации газеты «Известия», мессенджер был запущен в тестовом режиме в Воронеже, но после получения множества негативных отзывов и низкого рейтинга в магазинах приложений в «Ростелекоме» приняли решение приостановить его работу.

«Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования», - заявили в компании.

Некоторые специалисты высказывали мнение, что «Алле» был создан на скорую руку и не отвечал ожиданиям аудитории.

«Люди зашли, попробовали, кому-то удалось позвонить, кому-то нет. Аудитория так и не поняла, что этим сервисом хотел сказать национальный оператор. При этом не было возможности переписываться», - заявил основатель компании OMMG Technology (разрабатывает технологии мессенджинга) Сергей Кравцов.

Сейчас в «Ростелекоме» приложение дорабатывается и в ближайшее время должен состояться повторный запуск. До этого времени у скачавших «Алле» пользователей работа программы будет заблокирована.

Темы: Интернет-компании, Интернет-проекты, Софт и разработка новых программ, «Ростелеком»
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 18:21
Гость: что они не делают, не идут дела,

видно в понедельник их Тэтчер родила...
14.02.2017, 16:28
Гость: Кирилл.

Вангую: к концу зимы РФ "сама развалится"!
14.02.2017, 15:23
Гость: +++

Алле ! Это Ростелеком ? Куда дели мессенджер ?
Все комментарии (6)
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