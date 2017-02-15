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Ученые нашли останки живородящего динозавра

12:36 15.02.2017

Новое исследование ученых показало, что диноцефалозавры (относятся к той же группе, что и динозавры, птицы и крокодилы) не откладывали яйца, а рожали живых детенышей.


Диноцефалозавр. Изображение Nobu Tamura с сайта wikimedia.org

Такие выводы были сделаны после изучения окаменелости рептилии возрастом около 245 миллионов лет, сообщается в журнале Nature Communications.

Авторы работы обнаружили в брюшной полости древнего пресмыкающегося эмбрион. Это указывает на то, что у архозавров не существует общего ограничения для живорождения. Ранее специалисты полагали, что для этого существует неизвестное биологическое препятствие, так как современные птицы и крокодилы размножаются путем откладывания яиц.

Также было установлено, что пол потомства у диноцефалозавра определяется генетически, а, например, у крокодилов и черепах этот показатель зависит только от температуры инкубации яиц.

Диноцефалозавры относятся к роду протозавров из семейства Tanystropheidae. Животные жили под водой и отличались тем, что могли атаковать с большого расстояния. Перед атакой они изгибали свою 2-метровую шею, а во время выпада раздвигались ребра, растущие на шейных позвонках. Шея расширялась, и таким образом гасилась ударная волна, которая могла бы предупредить жертву о нападении. 

Темы: Животные, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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