Ученые нашли останки живородящего динозавра

Новое исследование ученых показало, что диноцефалозавры (относятся к той же группе, что и динозавры, птицы и крокодилы) не откладывали яйца, а рожали живых детенышей.



Диноцефалозавр. Изображение Nobu Tamura с сайта wikimedia.org

Такие выводы были сделаны после изучения окаменелости рептилии возрастом около 245 миллионов лет, сообщается в журнале Nature Communications.

Авторы работы обнаружили в брюшной полости древнего пресмыкающегося эмбрион. Это указывает на то, что у архозавров не существует общего ограничения для живорождения. Ранее специалисты полагали, что для этого существует неизвестное биологическое препятствие, так как современные птицы и крокодилы размножаются путем откладывания яиц.

Также было установлено, что пол потомства у диноцефалозавра определяется генетически, а, например, у крокодилов и черепах этот показатель зависит только от температуры инкубации яиц.

Диноцефалозавры относятся к роду протозавров из семейства Tanystropheidae. Животные жили под водой и отличались тем, что могли атаковать с большого расстояния. Перед атакой они изгибали свою 2-метровую шею, а во время выпада раздвигались ребра, растущие на шейных позвонках. Шея расширялась, и таким образом гасилась ударная волна, которая могла бы предупредить жертву о нападении.