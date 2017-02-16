В Якутии открыта древняя провинция месторождений редкоземельных металлов

Ученые из Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН обнаружили повышенные содержания редкоземельных металлов в рудах Селигдарского апатитового месторождения на Алданском щите в Якутии.



Изображения: ИГМ СО РАН, «Якутскгеология»

О работе рассказал сотрудник лаборатории щелочного магматизма ИГМ СО РАН, старший преподаватель кафедры геологии рудных месторождений геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета Илья Прокопьев.

Ученые из ИГМ СО РАН исследовали породы труднодоступного Селигдарского месторождения в Якутии, которое было разведано государственным предприятием «Якутскгеология» для добычи фосфора в 1970-х годах. По словам Ильи Прокопьева, тогда добыча там была признана нерентабельной. Спустя несколько десятилетий, новосибирские геологи организовали экспедицию за образцами на месторождение, изучили их и нашли в составе руд Селигдарского месторождения минералы редкоземельных элементов - лантана, церия, неодима, которые широко используются в электронике, авиастроении, космической и военной промышленности. Более того, на Алданском щите, где в основном добывают золото, во время разведки апатитоносности региона геологами «Якутскгеологии» было найдено несколько подобных рудопроявлений.

- В пределах Алданского щита был разведан ряд мест, в которых руда такая же, как и на Селигдарском апатитовом месторождении, и в перспективе может содержать повышенные содержания редкоземельных металлов. Предполагаемая область исследования - протяженностью 400–500 км с севера на юг, - отмечает Илья Прокопьев.

Главным научным достижением новосибирских геологов является однозначное обоснование генезиса Селигдарского месторождения, который до сегодняшнего дня являлся предметом многочисленных дискуссий. Учеными ИГМ СО РАН Селигдарское месторождение отнесено к карбонатитовому типу. Карбонатиты - породы магматического происхождения, которые более чем на 50% состоят из карбоната и по своей природе содержат повышенные концентрации редкоземельных металлов и другие важные для промышленности элементы.

По словам руководителя лаборатории щелочного магматизма ИГМ СО РАН Анны Дорошкевич, на долю России приходится всего 2% добычи редкоземельных металлов, в то время как Китай добывает 83% этого сырья.

Помимо того, что ученые нашли в карбонатитах Селигдарского месторождения редкие металлы, они точно определили его возраст - 1,88 млрд лет, по предыдущим оценкам диапазон возраста месторождения составлял 2,2–1,2 млрд лет.