Российские ученые разработали новый метод резки хрупкого стекла лазером

Сотрудники учебной лаборатории лазерных технологий ФИТ разработали новый способ резки стекла, который можно использовать для резки тонких и хрупких стекол. Технология основана на лазерах, работающих на парах стронция, и не имеет мировых аналогов.



Фото с сайта tsu.ru

В лазере на парах стронция в одном лазерном пучке содержится 11 длин волн, которые охватывают очень широкий диапазон (от 0,4 до 6,45 мкм). Именно это свойство, отмечают исследователи, позволяет делать сечение стекла толщиной от 0,1 до 1,5 мм:

- Каждая из волн проникает на разную глубину стекла, благодаря чему происходит нагрев материала по всей толщине. Под воздействием температуры связи между молекулами разрываются, происходит разрез стекла, - объясняет руководитель проекта Владимир Юрин.

С помощью этой технологии производить разрез можно максимально точно, и не только по прямой, но также и по окружности. При этом нет необходимости в дополнительной полировке поверхности. По словам ученых, это значительно упрощает и удешевляет технологический процесс раскроя стекла.

- Мы проводили эксперименты на стеклах компании «Samsung» - они видели наши научные публикации, заинтересовались и прислали образцы, в том числе те, которые используются в смартфонах, – говорит Владимир Юрин. – Сейчас мы ведем работы по уменьшению количества брака, пробуем разные режимы, отрабатываем технологию.

По словам ученого, новый метод резки стекла можно применять в различных промышленных установках, в том числе он может быть полезен компаниям, которые производят оптические компоненты.