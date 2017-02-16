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«Лаборатория Касперского» выпустила собственную операционную систему

12:38 16.02.2017

«Лаборатория Касперского» выпустила операционную систему KasperskyOS 11-11, предназначенную для «Интернета вещей», автоматизированных систем управления и сетевого оборудования.


Изображение с сайта os.kaspersky.com

По словам главы компании Евгения Касперского, новая ОС не является очередным дублем Linux, а была разработана с нуля. Цифры 11-11 в названии означают число и месяц - 11 ноября 2002 года (старт разработки системы). 

Как известно, системы Windows, Linux и OS X предназначены для совместимости и универсальности. Их создатели пытаются максимально популяризировать свои творения, для этого они упростили процесс создания простых приложений. Уникальность новой ОС заключается в том, что ее структура основывается на делении объектов на максимальное количество изолированных сущностей. Все возможности внутри системы задокументированы, и все доступные действия для стороннего кода заранее определены.

Целевая аудитория новой системы заботится, главным образом, о безопасности. KasperskyOS 11-11 состоит из операционной системы (KOS), гипервизора (KSH) и отдельной системы для безопасного взаимодействия компонентов (KSS). При этом эти продукты могут принести пользу и по отдельности, в зависимости от применения.

Также можно отметить, что KasperskyOS является не коробочным продуктом, а проектным, так как адаптируется под конкретные задачи и требования.  

Темы: Компьютерная безопасность, Операционная система
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 20:01
boris

Серена, хоть совсем разденься,толку то.
16.02.2017, 19:57
boris

Пусть америка ждет,только не дождется.
Крым был,есть,будет российским.
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