«Лаборатория Касперского» выпустила собственную операционную систему

«Лаборатория Касперского» выпустила операционную систему KasperskyOS 11-11, предназначенную для «Интернета вещей», автоматизированных систем управления и сетевого оборудования.



Изображение с сайта os.kaspersky.com

По словам главы компании Евгения Касперского, новая ОС не является очередным дублем Linux, а была разработана с нуля. Цифры 11-11 в названии означают число и месяц - 11 ноября 2002 года (старт разработки системы).

Как известно, системы Windows, Linux и OS X предназначены для совместимости и универсальности. Их создатели пытаются максимально популяризировать свои творения, для этого они упростили процесс создания простых приложений. Уникальность новой ОС заключается в том, что ее структура основывается на делении объектов на максимальное количество изолированных сущностей. Все возможности внутри системы задокументированы, и все доступные действия для стороннего кода заранее определены.

Целевая аудитория новой системы заботится, главным образом, о безопасности. KasperskyOS 11-11 состоит из операционной системы (KOS), гипервизора (KSH) и отдельной системы для безопасного взаимодействия компонентов (KSS). При этом эти продукты могут принести пользу и по отдельности, в зависимости от применения.

Также можно отметить, что KasperskyOS является не коробочным продуктом, а проектным, так как адаптируется под конкретные задачи и требования.