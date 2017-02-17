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Ученые из МГУ разработали замедляющее старение вещество

16:59 17.02.2017
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Российским ученым и их шведским коллегам удалось значительно продлить жизнь животным, генетически запрограммированным на быстрое старение.

Старение замедлялось при помощи специального вещества – искусственного антиоксиданта SkQ1, адресованного в митохондрии - энергетические «подстанции» клетки. Данное вещество было разработано в МГУ несколько лет назад, сообщается в журнале «Aging».

Для испытаний SkQ1 была использована полученная в Швеции специальная линия генетически-модифицированных лабораторных мышей. В геном животных была внесена мутация, повышающая скорость накопления случайных мутаций в митохондриях, что приводит к ускоренному старению и ранней смерти (мыши не доживают до 1 года).

Отмечается, что дефект приводит к ускоренному развитию сразу многих старческих признаков, то есть главной проблемой этих «мутаторных» мышей является именно старение.

С возраста 100 дней опытная группа мышей начала получать с питьевой водой небольшие дозы вещества SkQ1. Ученые предполагали, что препарат должен защищать клетки животных от главного «побочного» продукта, вырабатываемого поврежденными митохондриями - активных форм кислорода. Контрольная группа при этом получала обычную воду.

В результате, с возраста в 200-250 дней различия между животными двух групп стали очевидными. Контрольная группа стремительно старела (теряла вес, снижалась температура, развивалась старческая «горбатость», истончалась кожа, у самок нарушилась регулярность половых циклов), однако в группе, получавшей SkQ1, эти признаки старения развивались намного медленнее, а некоторые вовсе не проявились.

Постоянный прием SkQ1 с питьевой водой существенно и достоверно увеличил продолжительность жизни и, что еще более важно, длительность периода здоровой жизни.

Отметим, что в настоящее время клинические испытания проходит перспективное лекарство - раствор SkQ1 для приема внутрь. В случае успеха, данное «лекарство от старости» может появиться в аптеках через 2-3 года.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
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