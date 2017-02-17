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Геологи открыли новый континент Земли

10:44 17.02.2017

Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия - восьмой континент Земли.


Фото с сайта nature.com

К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, сообщает издание Nature News.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около ста миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности, гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.

Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америки) до восьми, включив туда Зеландию.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 14:15
Гость: Не пропивайте глобус!

Автор опередил ученых и сам сделал открытие ! Дело в том, что до этого опуса континентов насчитывалось только 6. Автор, очевидно, открыл для себя седьмой, ну а ученых поставил в очередь на 8-й.
17.02.2017, 12:29
Гость: 100 000 000 лет назад :-)

Уже ясно, что полные дэбилы, основывающие выводы на дэбильных гипотезах.
17.02.2017, 12:17
Гость: Кирилл.

То Плутон у них планета, то не планета, то Вселенная расширяется с замедлением, то с ускорением, то жизнь зарождается в воде, то в атмосфере, то все динозавры повымирали сотни миллионов лет назад, то до сих пор где-то бегают... А теперь ещё и континент...
Вот и верь после ВСЕГО ЭТОГО учёным!
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