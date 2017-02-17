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Названа дата возвращения мамонтов на Землю

10:05 17.02.2017

Ученые Гарвардского университета заявили, что через 2-3 года на Земле снова появятся мамонты.


Изображение Tracy O с сайта wikimedia.org

Такое заявление было сделано во время отчета перед спонсорами на собрании ассоциации содействия развития науки в США, сообщает dni24.com со ссылкой на Independent.

По словам авторов исследования, именно такой срок необходим для выращивания гибридного эмбриона мамонта и слона, после чего останется «рукой подать» до появления древнего гиганта собственной персоной. Будущее морозоустойчивое животное уже получило название «mammophant».

В дальнейшем ученые намерены заняться аналогичным воскрешением и других вымерших животных.

Сейчас специалисты работают над созданием эмбриона и, по их словам, им удалось разработать уникальную методику, внедрение которой повысит успех проекта в разы.

Темы: Мировая фауна, Животные, Наука и практика, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 14:57
Гость: +++

=Ученые Гарвардского университета заявили, что через 2-3 года на Земле снова появятся мамонты.=

Ученые Гарвардского университета мелко плавают. Надо бы сразу возвращать на Землю динозавров. Ученые видно не смотрели фильм "Парк юрского периода".
17.02.2017, 11:46
Гость: Хм!

Обычный пиар ход, чтоб дали денег на исследования. Так работает западная наука.
17.02.2017, 11:36
Гость: ТТС

Вот всегда поражаюсь этим западным шизоидам от науки: неужели других проблем нет как изучать клоаку у таракана или восстанавливать мамонтов, зажрались уроды, вот точно "Гитлера на них нет"!
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