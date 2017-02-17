Названа дата возвращения мамонтов на Землю

Ученые Гарвардского университета заявили, что через 2-3 года на Земле снова появятся мамонты.



Изображение Tracy O с сайта wikimedia.org

Такое заявление было сделано во время отчета перед спонсорами на собрании ассоциации содействия развития науки в США, сообщает dni24.com со ссылкой на Independent.

По словам авторов исследования, именно такой срок необходим для выращивания гибридного эмбриона мамонта и слона, после чего останется «рукой подать» до появления древнего гиганта собственной персоной. Будущее морозоустойчивое животное уже получило название «mammophant».

В дальнейшем ученые намерены заняться аналогичным воскрешением и других вымерших животных.

Сейчас специалисты работают над созданием эмбриона и, по их словам, им удалось разработать уникальную методику, внедрение которой повысит успех проекта в разы.