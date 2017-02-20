ADATA представила футляр, превращающий внутренний накопитель во внешний

Компания ADATA представила кейс EX500 External Enclosure, позволяющий превратить обычный внутренний накопитель во внешнее устройство хранение данных.



Фото с сайта adata.com

Новинка рассчитана на работу с 2,5-дюймовыми жесткими дисками и твердотельными накопителями толщиной 7 и 9,5 мм.

EX500 External Enclosure базируется на контроллере JMS578 и использует интерфейс подключения Serial ATA. Какие-либо инструменты для установки внутреннего накопителя не потребуются. К компьютеру гаджет подключается через USB 3.1.

Размеры футляра составляют 125х90х17 мм.

По словам производителя, футляр также защищает накопитель от ударов и при падении с высоты рабочего стола.

Стоимость ADATA EX500 External Enclosure пока не называется.