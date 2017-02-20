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Доказано бессознательное уничтожение европейцами цивилизации ацтеков

09:16 20.02.2017

Причину упадка древней цивилизации ученые увидели во вспышке сальмонеллезов


Изображение Kaidor с сайта wikimedia.org

Немецкие, американские, швейцарские и мексиканские ученые определились с наиболее вероятной причиной распада ацтекского общества.

Посвященное этому исследование опубликовано на сайте bioRxiv, кратко о нем сообщает издание Nature News.

Причину упадка древней цивилизации ученые увидели во вспышке сальмонеллезов, поразившей в XVI веке коренное население современной Мексики. Как полагают авторы работы, паразит Salmonella enterica занесли испанские завоеватели.


S. enterica Typhimurium. Изображение с сайта wikimedia.org

В публикации ученые реконструировали ДНК бактерии, обнаруженной в желудке одного из погребенных на территории современной Мексики. Специалисты полагают, что человек умер во время эпидемии 1540-х годов, уничтожившей до 80 процентов населения ацтеков.

Также ученые привели результаты расшифровки ДНК, взятого с зубов 29 древних ацтеков, проживавших в горной местности. Из них у 24 обнаружена связь с Salmonella enterica. Предположительно, эти люди скончались в 1545-1550 годы.

Конкистадор Эрнандо Кортес прибыл на территорию современной Мексики в 1519 году. К тому времени ацтекская цивилизация насчитывала примерно 25 миллионов человек. Через 100 лет это число упало до одного миллиона. В ходе двух самых больших вспышек заболевания, произошедших в 1545 и 1576 годах, погибли от 7 до 18 миллионов человек, проживавших преимущественно в горных районах на территории современной Мексики.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 15:03
Гость: ассель

Может "неосознанное" ? Бессознательное - это обморочное..
20.02.2017, 14:52
Гость: мик

европейцы много чего бессознательно уничтожили: например константинополь взяли, а ведь в палестину плыли, 18 млн. некомбатантов граждан СССР, 6 млн евреев, сколько то болгар из аварского каганата в германии в 8-м веке и т.д.
20.02.2017, 13:31
Гость: Сидоров П И

"Доказано бессознательное уничтожение европейцами цивилизации ацтеков",да уж.Непонятно кем доказано.Но врут как всегда.Было именно осознаное и целенаправленое уничтожение европейсами и далеко не только в Амкерике.
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