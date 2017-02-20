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Последняя в истории ракета-носитель «Союз-У» вывезена на стартовую площадку

16:13 20.02.2017

20 февраля 2017 года ракета-носитель (РН) «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-05» вывезена на стартовую площадку №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур и установлена в пусковую систему.


Фото: КЦ «Южный»\ЦЭНКИ\РОСКОСМОС

Начаты работы по графику первого стартового дня. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, анализируется телеметрия.

На раннее утро 22 февраля 2017 года намечено заседание Государственной комиссии, которая рассмотрев результаты подготовки и испытаний систем ракеты-носителя и наземного оборудования должна дать разрешение на заправку ракеты космического назначения (РКН) компонентами топлива и пуск РКН «Союз-У».

Пуск РН «Союз-У с ТГК «Прогресс МС-05» запланирован на 8:58:33 мск 22 февраля 2017 года. Это будет последний пуск РН «Союз-У» - самой массовой и одной из самых надежных модификаций в семействе легендарных РН «Союз». Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
Источник: Роскосмос
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 19:29
Гость: нехохол

последняя у попа жинка.........
20.02.2017, 18:52
Гость: ВВВ

И что будет дальше? Или Советская Космическая Эпоха на этом закончилась?
20.02.2017, 18:03
Гость: Кучма

Всё,нет "Южмаша",дальше только коменты с правдолюбами в интернете.
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