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В 2018 году Китай представит мощнейший в мире суперкомпьютер

12:10 20.02.2017

К 2018 году Китай намерен создать новый сверхмощный компьютер, производительность которого составит 1 эксафлопс (квинтильон операций с плавающей запятой в секунду).


Фото с сайта scio.gov.cn

Проект называется Tianhe-3 и, по словам разработчиков, данная система должна стать «наиболее передовой в мире и превзойти все имеющиеся аналоги». Например, новый суперкомпьютер в десятки раз будет превосходить Sunway TaihuLight - самый мощный компьютер по версии TOP500, опубликованной в ноябре прошлого года, сообщает China Daily.

Новый суперкомпьютер планируется использовать в генной инженерии при анализе структуры и последовательности расположения белков. Предположительно, он позволит сделать новые открытия в области медицины, считают его создатели.

Также отмечается, что система создается исключительно на основе национальных технологий и к 2020 году будет готова к работе в проектном режиме. По словам китайских специалистов, это произойдет раньше, чем американские ученые смогут представить миру свою окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса.

Темы: Суперкомпьютер, Технические новинки, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 21:07
Алекс, глупыш!

Ты до сих пор учился пользоваться поисковиками в Интернете? Или ты не желаешь знать ничего, что не укладывая в твое зомбированное сознание? Дружок, Китай построил еще и самый большой радиотелескоп в мире диаметром в 500 метров! Прежний рекордсмен, американский в Пуэрто-Рико всего 300 м в диаметре. То есть, по площади поверхности телескопа китаец в 2,8 раза больше американца. И Китай самостоятельно летает в космос, запустил уже вторую космическую станцию. А американцы летают на русских кораблях, покупают для запуска спутников русские ракетные двигатели РД-180. В 2014 Китай по ВВП(ППС) обошел США, а сейчас его реальная промышленность в 3 раза больше чем у США. Выплавка стали в 10 раз больше, электроэнергия в 1,5 раза, производство автомобилей в 2 раза, производство цемента в 30 раз, производство свинины в 5 раз, добыча угля в 4 раза, а по производству электроники и сравнивать нечего! В 2020 году Китай запустит свой Коллайдер, диаметром в 2 раза больше чем европейский, в Швейцарии,который строили всем миром. Причем энергия разгоняемых частиц будет в 7 раз больше, чем на международном.
20.02.2017, 18:58
ВВВ

Завидуй молча, хек! Сибирь - огромная - все поместяться. А если не поместятся, то с их армией и до Атлантического океан дойдут как на параде!
20.02.2017, 18:54
ВВВ

И ведь уже никто не помнит, что до 90-го года Советские вычислительные машины были самыми быстродействующими.
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