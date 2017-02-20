В 2018 году Китай представит мощнейший в мире суперкомпьютер

К 2018 году Китай намерен создать новый сверхмощный компьютер, производительность которого составит 1 эксафлопс (квинтильон операций с плавающей запятой в секунду).



Фото с сайта scio.gov.cn

Проект называется Tianhe-3 и, по словам разработчиков, данная система должна стать «наиболее передовой в мире и превзойти все имеющиеся аналоги». Например, новый суперкомпьютер в десятки раз будет превосходить Sunway TaihuLight - самый мощный компьютер по версии TOP500, опубликованной в ноябре прошлого года, сообщает China Daily.

Новый суперкомпьютер планируется использовать в генной инженерии при анализе структуры и последовательности расположения белков. Предположительно, он позволит сделать новые открытия в области медицины, считают его создатели.

Также отмечается, что система создается исключительно на основе национальных технологий и к 2020 году будет готова к работе в проектном режиме. По словам китайских специалистов, это произойдет раньше, чем американские ученые смогут представить миру свою окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса.