]]> ]]>
Главная Наука и техника Наука

Ученые предсказали восьми регионам России уход под воду

12:54 21.02.2017

Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет


Фото Михаил Приворотский с сайта wikimedia.org

К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии.

К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает и все рухнет. Через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», — заявил заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.

По его словам, первыми от таяния вечной мерзлоты пострадают регионы Западной Сибири, где ее слой наиболее тонкий. «Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет», — добавил Захаров.

Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Кандидат физико-математических наук Константин Грибанов пояснил, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов, в том числе из мирового океана (там их хранится почти в 100 раз больше, чем сейчас в атмосфере Земли) и болот, которые начинают гнить из-за повышения температуры.

«В атмосфере Венеры более 90 процентов — это СО2, давление углекислого газа там составляет около 90 земных атмосфер. Температура на этой планете около 450 градусов Цельсия, при такой температуре плавится свинец (...). Углерода на Земле практически столько же, сколько и в атмосфере Венеры, если мы выбросим весь свой углерод в атмосферу в виде углекислого газа, у нас здесь будет вторая Венера. Никакой жизни», — заключил Грибанов.

Znak.com отмечает, что в настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.02.2017, 17:11
Гость: Анатолий С

Изменение климата на Земле связано с сокращением растительности, главного регулятора климата. Объем растительности определяется количеством пищи для растений, а пищей для растительности является углекислый газ. Именно резкое уменьшение углекислого газа в цикле кругооборота его в природе Земли и приводит к существующим катаклизмам.
Причитания о вредности увеличения углекислого газа в атмосфере - сплошное вранье нечистоплотных "ученых".
21.02.2017, 16:15
Гость: МВИ

Странные какие-то эти учёные,забыли простую вещь,водная гладь всей планеты Земля будет подымается повсюду. Если какой то район в РФ действительно может пострадать,то только после исчезначения англии,голандии,бельгии то есть там где уже сейчас стоят 6 метровые защитные сооружения от затопления.
21.02.2017, 16:02
Гость: kot

Но сначала уйдёт под воду страны "запада" - США, Канада, Европейская часть включая Прибалтику и южную часть включая Украину, Грузию, Турция и весь север Африки. Так что пускай они на хер тонут. Мы посидим немного на верху и посмотрим. Ну а потом от этого кайфа можно и самим погрузиться!!!
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.