Последний пуск ракета-носителя «Союз-У» прошел успешно

22 февраля 2017 года в 08:58 мск с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-У», которая вывела на заданную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05». Это пуск стал последним для самой массовой и одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН «Союз».



Фото: РКК «Энергия»/Роскосмос

Почти через 9 минут после старта ТГК «Прогресс МС-05» штатно отделился от третьей ступени РН «Союз-У» и приступил к выполнению программы полета по 2-х суточной схеме сближения с Международной космической станцией. После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полетом.

Расчетное время причаливания российского грузового космического корабля «Прогресс МС-05» к стыковочному отсеку модуля «Пирс» - 24 февраля 11:34 мск ± 3 минуты. Сближение ТГК «Прогресс МС-05» со станцией и стыковку планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажа МКС – Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.

Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.