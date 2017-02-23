Топ-10 крутых разработок для российской армии

84% россиян убеждены, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной опасности

В День защитника Отечества мы решили вспомнить об основных достижениях российской оборонки в последние годы.

Армата

Прошлой осенью Минобороны продемонстрировало кадры преодоления перспективным танком Т-14 «Армата» различных препятствий. Универсальная боевая платформа «Армата» широкой публике была представлена на параде Победы в 2015 году. Кроме гусеничной платформы, боевые машины семейства имеют общие систему управления боем и общие средства связи по ИК-каналам в режиме «радиотишины», общую систему активной защиты «Афганит», общие средства обнаружения и уничтожения мин, а также прочие общие узлы и компоненты.

Калибр

В 2015 году Россия удивила весь мир, нанеся массированный удар высокоточным оружием по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии из акватории Каспийского моря. Стрельба была проведена корабельными комплексами высокоточного оружия «Калибр НК», крылатые ракеты которого успешно и с большой точностью поразили все заданные цели.

Футляр

Летом 2016 года стало известно, что Россия ведет испытания новой глубоководной торпеды «Футляр». Новая тепловая торпеда будет сможет управляться с борта подводной лодки, она получит усовершенствованную систему самонаведения с увеличенной дальностью захвата подводной цели.

ПАК ФА

Уже после 2018 года могут начаться поставки истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в войска. Самолет разрабатывается для замены в российских ВКС истребителя Су-27. Большая часть информации о Т-50 является секретной, но известно, что он полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащён передовой электроникой, а также многофункционален.

Также совсем недавно состоялась презентация новейших истребителей МиГ-35.

Также не стоит забывать про многофункциональный истребитель Су-35C:

Новые баллистические ракеты

Сейчас российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе из старых советских, но уже разрабатываются новые образцы. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, ракеты разорвут оборону США.

«Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», – подчеркнул чиновник.

Отметим, что в настоящее время разрабатывается перспективный российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования «Сармат». В ракете заложена технология «орбитальной бомбардировки» с нанесением удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный Полюс в обход развернутых средств ПРО. Пока же можно посмотреть запуск другой ракеты:

Баргузин

Еще одна новинка ближайших лет – это боевой железнодорожный ракетный комплекс. В настоящее время система носит название «Баргузин». Комплекс представляет собой специально сконструированный железнодорожный состав, в вагонах которого размещаются стратегические ракеты, а также командные пункты, технологические и технические системы, средства охраны, личный состав, обеспечивающий эксплуатацию комплекса и системы его жизнеобеспечения. Иногда комплекс называют «поездом-призраком».

Беспилотный танк

Зарубежные СМИ недавно сообщили, что Россия занимается разработкой беспилотного комплекса «Нерехта». Это машина, которая может использоваться в разведке. Кроме того, она может превращаться в «танк-смертник», неся до 11 килограммов взрывчатки.

«Ослепляющий» лазер

Еще одна новая разработка – это мобильный лазерный комплекс, ослепляющий оптику воздушных судов, а также ракеты. Работа комплекса проста – луч лазера направляется на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. Аппарат Минобороны получит уже в ближайшее время.

Дроны

В российской армии уже используются уникальные дроны, которые способны подавлять вышки сотовой связи. Эти беспилотные летательные аппараты также могут отправлять текстовые и аудиосообщения абонентам. В российских СМИ их называют «сотовым оружием».

Комплекс Бастион

В 2010 году на вооружение был принят береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион». В 2016 году в Сирии был произведен пуск ракет «Оникс» комплекса по целям на суше. Это первый случай использования комплекса в условиях реальных боевых действий.

Фотографии с сайта fedpress.ru

Автор: Артем Касьянов