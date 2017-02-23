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В Индии открыли четыре вида крошечных лягушек

11:14 23.02.2017

Ученые из индийского Университета Дели открыли семь новых видов лягушек, четыре из которых - крошечные.


Фото с сайта SD Biju

Животные были найдены в ходе экспедиций в Западные Гаты и относятся к роду Nyctibatrachus, сообщает ABC News.

Лягушки этого рода, как правило, ведут ночной образ жизни, на что, в частности, указывает их темный цвет и среда обитания.

Размер крошечных видов лягушек не превышает 16 миллиметров. По словам специалистов, ранее найти их не удавалось именно из-за «невероятно маленьких размеров, укромных мест обитания и того, что звуки, которые они издают, похожи на писк насекомых».

При этом отмечается, что, возможно, будущее этих видов находится под угрозой, так как многие из их представителей живут на неохраняемых территориях.

Темы: Мировая фауна, Животные
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23.02.2017, 12:22
Гость: Татьяна Алексеевна

Такая прелесть! До чего прекрасна природа!
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