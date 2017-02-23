В Индии открыли четыре вида крошечных лягушек

Ученые из индийского Университета Дели открыли семь новых видов лягушек, четыре из которых - крошечные.



Фото с сайта SD Biju

Животные были найдены в ходе экспедиций в Западные Гаты и относятся к роду Nyctibatrachus, сообщает ABC News.

Лягушки этого рода, как правило, ведут ночной образ жизни, на что, в частности, указывает их темный цвет и среда обитания.

Размер крошечных видов лягушек не превышает 16 миллиметров. По словам специалистов, ранее найти их не удавалось именно из-за «невероятно маленьких размеров, укромных мест обитания и того, что звуки, которые они издают, похожи на писк насекомых».

При этом отмечается, что, возможно, будущее этих видов находится под угрозой, так как многие из их представителей живут на неохраняемых территориях.