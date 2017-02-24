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Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий

11:27 24.02.2017
Mycobacterium smegmatis. Фото с сайта wikimedia.org
Mycobacterium smegmatis. Фото с сайта wikimedia.org
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Ученые из Института Броуда и Гарвардского университета выявили мутации, которые способствуют появлению супербактерий — микроорганизмов, устойчивых к различным антибиотикам и вызывающих неизлечимые заболевания.

Статья исследователей опубликована в журнале eLife.

Изменения в ДНК могут привести к развитию резистентности к антибактериальным препаратам. Например, микроорганизмы могут приобретать гены, отвечающие за расщепление лекарственных молекул и выведение их из клетки. Точечные мутации (затрагивающие один нуклеотид в генах) также могут изменять структуры жизненно важных белков, делая их неуязвимыми к действию антибиотиков.

В своих экспериментах биологи вырастили несколько сотен культур Mycobacterium smegmatis, родственных бактерии, вызывающей туберкулез. Микроорганизмы подвергали воздействию низких концентраций антибиотика, в результате чего погибали наиболее чувствительные к лекарству M.smegmatis. При этом оставались группы микробов-мутантов, резистентных к антибиотикам.

Ученые выяснили, что устойчивость возникла из-за изменений в генах, отвечающих за работу рибосом — органоидов, участвующих в синтезе белков. При этом антибиотики не нарушали их функций и были нацелены на другие компоненты клеток. Поэтому возникшую резистентность нельзя было объяснить развитием неуязвимости рибосом к лекарственным препаратам. Кроме того, мутации также усилили сопротивляемость M.smegmatis к тепловому шоку и другим видам стресса, которые могли бы повредить мембрану бактерии.

По мнению исследователей, обнаруженные изменения могут дать бактерии шанс выжить в среде, где присутствуют различные антибиотики. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей эволюции микроба и развитию устойчивости к высоким концентрациям лекарственных веществ.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 16:25
Гость: Николай

Люди сами движутся ученые только помогают, будто сума посходили все.
24.02.2017, 13:15
Гость: Доблестные британские ученые

огромными шагами движутся к очистке Земли от человеческого населения (см. речи в Фултоне и при Трампе).
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