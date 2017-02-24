Космический грузовик «Прогресс МС-05»‍ пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-05» 24 февраля 2017 года в 11:30 мск успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля осуществлена к российскому стыковочному отсеку «Пирс» (СО-1).

Сближение транспортного корабля с МКС проходило по двухсуточной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в Центре управления полетами (ЦУП) и российских космонавтов - Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.

ТГК «Прогресс МС-05» доставил на станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания станции в рабочем режиме и посылки для членов экипажа МКС.