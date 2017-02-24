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Космический грузовик «Прогресс МС-05»‍ пристыковался к МКС

11:54 24.02.2017
Фото с сайта roscosmos.ru
Фото с сайта roscosmos.ru
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Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-05» 24 февраля 2017 года в 11:30 мск успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля осуществлена к российскому стыковочному отсеку «Пирс» (СО-1).

Сближение транспортного корабля с МКС проходило по двухсуточной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в Центре управления полетами (ЦУП) и российских космонавтов - Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.

ТГК «Прогресс МС-05» доставил на станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания станции в рабочем режиме и посылки для членов экипажа МКС.

Темы: Международная космическая станция, Роскосмос
Источник: Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.02.2017, 16:01
XeX

Ога, пристыковался. Макет в бассейне. Посмотрите на фото - как может быть "Пирс" на ярком солнечном свету, а "Прогресс" в тени, если Солнце светит справа и нет ничего межу объектами и Солнцем? С другой стороны если верх фото освещен, а низ нет, то почему кусок станции на вверху фото слева - в тени? Это абсолютно искусственное макетное освещение причем очевидны, как минимум, два источника света разной интенсивности. И эту дуркилку картонную с "полетами в космос" масоны из НАСА и Роскомоса толкают массам уже десятки лет.
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