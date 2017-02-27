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Опубликовано изображение коренных горных пород Марса

11:03 27.02.2017

Агентство NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса, на котором показаны коренные породы Красной планеты.


Фото с сайта nasa.gov

Съемка поверхности осуществлялась при помощи камеры High Resolution Imaging Science Experiment с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

На снимке показан один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами.

На основе этого и других изображений ученые сделали вывод, что большая часть поверхности Красной планеты покрыта мелкодисперстными материалами, под которыми, как считают специалисты, могут находиться скальные породы с ценными минералами. Также ученые предполагают, что под горными породами может скрываться и вода.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 12:10
Гость: не верю

После голливудской посадки американцев на Луне можно публиковать любые снимки.
27.02.2017, 11:36
Гость: Хе хе...

На Земле тоже есть такое образование в Западной Сахаре. Регион называется Эр Ришат.
Точно бабахнули что то в древности.
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