Опубликовано изображение коренных горных пород Марса

Агентство NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса, на котором показаны коренные породы Красной планеты.



Фото с сайта nasa.gov

Съемка поверхности осуществлялась при помощи камеры High Resolution Imaging Science Experiment с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

На снимке показан один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами.

На основе этого и других изображений ученые сделали вывод, что большая часть поверхности Красной планеты покрыта мелкодисперстными материалами, под которыми, как считают специалисты, могут находиться скальные породы с ценными минералами. Также ученые предполагают, что под горными породами может скрываться и вода.