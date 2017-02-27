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В Сети появилось видео о восприятии мира слепыми

09:41 27.02.2017

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как незрячие люди «видят» окружающий мир.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Авторы ролика отмечают, что с абсолютной точностью описать, как слепые «видят» мир, невозможно, но некоторые выводы сделать все-таки можно.

Например, ослепшие в раннем детстве представляют мир только в серых тонах, а люди, потерявшие зрение в зрелом возрасте, способны видеть непрерывный или регулярно меняющийся яркий цвет.

Также считается, что у слепых обостряется обоняние, что позволяет им лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Кроме того, сновидения инвалидов по зрению часто могут ассоциироваться с движением и имеют больше элементов слуха. 

Темы: Видео ролики, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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