В Сети появилось видео о восприятии мира слепыми

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как незрячие люди «видят» окружающий мир.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Авторы ролика отмечают, что с абсолютной точностью описать, как слепые «видят» мир, невозможно, но некоторые выводы сделать все-таки можно.

Например, ослепшие в раннем детстве представляют мир только в серых тонах, а люди, потерявшие зрение в зрелом возрасте, способны видеть непрерывный или регулярно меняющийся яркий цвет.

Также считается, что у слепых обостряется обоняние, что позволяет им лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Кроме того, сновидения инвалидов по зрению часто могут ассоциироваться с движением и имеют больше элементов слуха.