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Ученые расшифруют ДНК всей жизни на Земле

15:11 27.02.2017
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
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Биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле в рамках проекта BioGenome Project Earth.

О своем намерении исследователи рассказали на конференции BioGenomics2017, организованной Смитсоновской инициативой по геномике биоразнообразия (США) и Пекинским геномным институтом (BGI). Об этом сообщает издание Science.

Первым шагом специалистов станет секвенирование (определение последовательности нуклеотидов ДНК) геномов всех существующих в настоящее время эукариотов. Эта группа организмов включает в себя как одноклеточных (протисты), так и многоклеточных существ (грибы, растения, животные).

По предварительным оценкам, проект будет стоить несколько миллиардов долларов, что сравнимо с расшифровкой человеческого генома, которая обошлась в 4,8 миллиарда долларов.

Ученые подчеркивают, что необходимо разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов, а также обеспечивать высокую точность ее расшифровки. Это позволит получить качественные данные, необходимые для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов.

Темы: Исследования, Наука и практика, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 19:13
лучше бы зашифровались

и вели подобные клоунады ЗА СВОЙ СЧЕТ, а то потребляют, как Ленин в Мавзолее при одинаковой производительности научного труда, совесть надо иметь, ехайте в Сколково и читайте там лекции Медведеву, за его счет.
27.02.2017, 18:50
ВВВ

Конечно, расшифруют! "Расшифровка" ДНК это не от гриппа людей лечить
27.02.2017, 17:01
А когда

Ученые расшифруют ДНК всей жизни на Земле, то они всё это дешифруют, перешифруют, зашифруют, закодируюи, перекодируют, разжуют и выплюнут. И история перекратит тичение сваё.
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