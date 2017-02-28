]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые смоделировали падение астероидов на Берлин и Лондон

12:19 28.02.2017

Британские ученые опубликовали результаты исследования, в рамках которого оценили масштабы катастроф, спровоцированных падениями астероидов на города мира, например, Лондон и Берлин.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Согласно расчетам, падение астероида на Берлин затронуло бы более свыше 3,5 миллионов человек из примерно 6 миллионов проживающих в этом городе. Для Лондона с населением 13,9 миллиона человек аналогичная катастрофа спровоцировала бы гибель свыше 8,7 миллиона человек, сообщается на сайте arXiv.org.

По словам специалистов, основным поражающими факторами стали бы сильный ветер, воздействие ударной волны, а также тепловое излучение.

В качестве модели астероида ученые использовали объект сферической формы диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр. Также предполагалось, что небесное тело сталкивается с Землей со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов.

Компьютерное моделирование было осуществлено при помощи программы ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research).

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2017, 15:38
slavin

Люблю смотреть фильмы-катастрофы на американском материале - как-то они меня успокаивают...
28.02.2017, 13:31
Павел__

А где можно заказать натурное испытание? Чтобы проверить правильность расчетов "британских ученых".
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.