Ученые смоделировали падение астероидов на Берлин и Лондон

Британские ученые опубликовали результаты исследования, в рамках которого оценили масштабы катастроф, спровоцированных падениями астероидов на города мира, например, Лондон и Берлин.



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Согласно расчетам, падение астероида на Берлин затронуло бы более свыше 3,5 миллионов человек из примерно 6 миллионов проживающих в этом городе. Для Лондона с населением 13,9 миллиона человек аналогичная катастрофа спровоцировала бы гибель свыше 8,7 миллиона человек, сообщается на сайте arXiv.org.

По словам специалистов, основным поражающими факторами стали бы сильный ветер, воздействие ударной волны, а также тепловое излучение.

В качестве модели астероида ученые использовали объект сферической формы диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр. Также предполагалось, что небесное тело сталкивается с Землей со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов.

Компьютерное моделирование было осуществлено при помощи программы ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research).