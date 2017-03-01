«Умные» плюшевые медведи стали причиной утечки двух миллионов разговоров
В открытом доступе появились записи разговоров почти 800 тысяч владельцев «умных» плюшевых медведей.
Фото с сайта cloudpets.com
Как установили специалисты по безопасности, производитель медведей CloudPets хранил эти записи на едином сервере без защиты паролем, сообщает Motherboard. В результате этого злоумышленникам оказались доступны примерно два миллиона аудиосообщений.
Специалист Трой Хант изучил базу данных и также обнаружил в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам пользователей. Как оказалось, большинство владельцев использовали для защиты пароль «123456».
«Умные» медведи CloudPets подключаются к смартфону или планшету при помощи Bluetooth. Затем пользователь обязан зарегистрировать себе аккаунт и после этого он сможет отправлять и получать голосовые сообщения с помощью игрушки.