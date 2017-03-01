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«Умные» плюшевые медведи стали причиной утечки двух миллионов разговоров

10:34 1.03.2017

В открытом доступе появились записи разговоров почти 800 тысяч владельцев «умных» плюшевых медведей.


Фото с сайта cloudpets.com

Как установили специалисты по безопасности, производитель медведей CloudPets хранил эти записи на едином сервере без защиты паролем, сообщает Motherboard. В результате этого злоумышленникам оказались доступны примерно два миллиона аудиосообщений.

Специалист Трой Хант изучил базу данных и также обнаружил в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам пользователей. Как оказалось, большинство владельцев использовали для защиты пароль «123456».

«Умные» медведи CloudPets подключаются к смартфону или планшету при помощи Bluetooth. Затем пользователь обязан зарегистрировать себе аккаунт и после этого он сможет отправлять и получать голосовые сообщения с помощью игрушки.

Темы: Высокие технологии в мире, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 14:47
Гость: как-то так

Фигня. Что-то встроено в плоскоэкранные телевизоры.
Прослушка идёт и телефонов без интернета.
01.03.2017, 13:12
Гость: неравнодушная

Во истину живем в сказке...не устаю восхищаться Человеком. Все сказки становятся былью - по щучьему велению, по моему хотенью...
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