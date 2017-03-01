]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Палеобиологи обнаружили древнейшие организмы на Земле

10:10 1.03.2017

Группа палеобиологов обнаружила древнейшие окаменелые фрагменты жизни на Земле. Эти организмы жили на нашей планете порядка 3770-4280 миллионов лет назад.


Строматолит кембрийского периода. Фото с сайта wikimedia.org

Следы бактерий, обитавших в прошлом около подводных гидротермальных источников, были найдены в породах Нуввуагиттука (древнейшие скалы Земли), сообщается в журнале Nature.

В исследованных образцах учеными были обнаружены трубчатые и нитевидные структуры, гранулы оксида железа и карбонаты, что, по мнению специалистов, указывает на протекание в прошлом биологической активности.

Открытие ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из Нуввуагиттука и строматолитах из Гренландии. По имеющимся у специалистов данным, около 3,7 миллиарда лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2017, 13:49
Гость: Илья

Все давно знают, что древнейшие организмы на Земле - это древнеукры.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.