Палеобиологи обнаружили древнейшие организмы на Земле

Группа палеобиологов обнаружила древнейшие окаменелые фрагменты жизни на Земле. Эти организмы жили на нашей планете порядка 3770-4280 миллионов лет назад.



Строматолит кембрийского периода. Фото с сайта wikimedia.org

Следы бактерий, обитавших в прошлом около подводных гидротермальных источников, были найдены в породах Нуввуагиттука (древнейшие скалы Земли), сообщается в журнале Nature.

В исследованных образцах учеными были обнаружены трубчатые и нитевидные структуры, гранулы оксида железа и карбонаты, что, по мнению специалистов, указывает на протекание в прошлом биологической активности.

Открытие ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из Нуввуагиттука и строматолитах из Гренландии. По имеющимся у специалистов данным, около 3,7 миллиарда лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.