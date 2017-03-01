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Геофизики обнаружили в недрах Земли огромные «конвейеры»

15:31 1.03.2017

Группа геофизиков из Швейцарии, Японии и США описала механизм «конвейерного» переноса материи в мантии Земли.


Изображение с сайта elsi.jp

Согласно информации на сайте Токийского технологического института, вязкости верхних и нижних слоев мантии отличаются до 20 раз, а их выравниванию препятствует существование восходящих от ядра течений, ограничивающих однородные по своим свойствам мантийные домены.

Данная структура, по мнению ученых, существует в стабильном состоянии в течение последних 4,5 миллиардов лет (с момента рождения Земли). Опубликованная теория учитывает субдукцию литосферных плит, которая завершается затоплением нижележащего слоя литосферы в мантийном слое.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 19:34
Викторс

Ну и кто проверит ?
Максимум пробуренной глубины 12 км
Откуда эта теория?
01.03.2017, 19:31
Андрей

Группа геофизиков из Швейцарии, Японии и США ничего нового в недрах Земли не обнаружила, поскольку существование мантийных плюмов признано наукой достаточно давно. Теория уважаемых геофизиков лишь развивает данное направление научной мысли. Пожелаем им всяческих успехов в освоении очередных грантов!
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