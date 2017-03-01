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Обнаружены останки древнейшего гигантского пингвина

16:57 1.03.2017
Изображение: Senckenberg Nature Research Society
Изображение: Senckenberg Nature Research Society
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Группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, жившего около 61 миллиона лет назад.

По оценкам специалистов, рост этого животного составлял порядка 1,5 метров, что делает его почти на 30 сантиметров выше императорского пингвина, сообщается в журнале The Science of Nature.

Окаменелости были найдены на берегу реки Вайпара (Новая Зеландия). Ранее в этом районе ученые уже находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет.

В настоящее время находка с реки Вайпара является самым древним из известных представителей семейства пингвиньих.

Найденное животное, предположительно, держало спину прямо, а его походка напоминала таковую у современных пингвинов. По словам ученых, это означает, что птицы этого семейства, вероятно, появились еще во времена динозавров.

Темы: Мировая фауна, Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 19:19
Татьяна Алексеевна

Очень познавательно...
01.03.2017, 19:00
Индиго

Лучше сказать - до всемирного потопа или после... ведь таковой был, как и Библия говорит, а там ошибок нет! Если пингвины, пускай даже маленькие Адели, сохранены - это заслуга Бога и праотца Ноя, которые тоже не выдумка!
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