Обнаружены останки древнейшего гигантского пингвина

Группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, жившего около 61 миллиона лет назад.

По оценкам специалистов, рост этого животного составлял порядка 1,5 метров, что делает его почти на 30 сантиметров выше императорского пингвина, сообщается в журнале The Science of Nature.

Окаменелости были найдены на берегу реки Вайпара (Новая Зеландия). Ранее в этом районе ученые уже находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет.

В настоящее время находка с реки Вайпара является самым древним из известных представителей семейства пингвиньих.

Найденное животное, предположительно, держало спину прямо, а его походка напоминала таковую у современных пингвинов. По словам ученых, это означает, что птицы этого семейства, вероятно, появились еще во времена динозавров.