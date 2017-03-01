Наземная измерительная станция ГЛОНАСС введена в эксплуатацию в ЮАР

27 февраля 2017 года, на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в городе Крюгерсдорп (ЮАР), состоялся официальный ввод в штатную эксплуатацию второй станции «Сажень-ТМ-БИС» производства АО «НПК «СПП».



Модель КА Глонасс-К на выставке CeBIT. Фото Jürgen Treutler с сайта wikimedia.org

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев: «История взаимоотношений между ЮАР и Россией насчитывает более чем 25 лет взаимовыгодного и успешного сотрудничества и дружбы, а запуск новой высокотехнологичной космической системы производства РФ на территории ЮАР является не только очередным подтверждением наших дружеских отношений, но и основой для дальнейшего развития научного сотрудничества между РФ и ЮАР».

Размещенная в ЮАР система «Сажень-ТМ-БИС» стала вторым по счету радио-лазерным комплексом зарубежного сегмента сети станций Роскосмоса, создаваемой в интересах системы ГЛОНАСС (первый комплекс такого типа был установлен и запущен 14 июля 2014 г. в г. Бразилиа, Бразилия).

Данная система предназначена для выполнения прецизионных измерений наклонной дальности до КА, оснащенных лазерными ретрорефлекторами, с высотой орбиты до 25 000 км, а также для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС и GPS, измерений текущих навигационных параметров их движения и приема навигационных сообщений от спутников.