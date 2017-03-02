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Представлен интерактивный проект о будущем «Земля 2050»

12:13 2.03.2017

«Лаборатория Касперского» запустила мультимедийный проект «Земля 2050».


Изображение с сайта 2050.earth

На специально созданном веб-сайте будут аккумулироваться прогнозы социальных и технологических изменений на ближайшие 30 лет. В проекте приняли участие эксперты компании, а также известные ученые и футурологи, например, Ян Пирсон (Ian Pearson), чьи прогнозы известны чрезвычайно высокой точностью.

Сейчас сайт содержит сценарии развития для 80 городов и территорий по всему миру, включая российские Томск, порт Диксон и космодром «Восточный». В общей сложности в проекте представлены около 200 прогнозов, которые разделены на три временные категории: 2030, 2040 и 2050 год.

В проекте представлены не только возможные социальные и технологические изменения, но и киберугрозы будущего. Например, к 2050 году будет важно организовать безопасную передачу данных с лунных станций: по мнению аналитиков, злоумышленники могут попытаться получить над ними контроль.

Пользователи могут изучать прогнозы не только в текстовом виде: проект «Земля 2050» содержит интерактивные сферические панорамы, с помощью которых можно «погулять» по 12 городам, включая Барселону и Шанхай, и рассмотреть артефакты будущего в деталях.

Пользователи могут добавлять на сайт собственные идеи и прогнозы, используя форму обратной связи. Комментарии, прошедшие редакционную проверку и оценку, обязательно будут опубликованы. Новый контент от экспертов также будет появляться на сайте регулярно.

Темы: Антивирус Касперского, Интернет-сайт, Компьютеры и Интернет
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