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Россия отправит экспедицию на архипелаг Шпицберген

11:45 2.03.2017

Совет по гидросфере Земли утвердил экспедицию на архипелаг Шпицберген.


Фото с сайта fano.gov.ru

Экспедиция будет рассчитана на 65 суток. Совет также принял решение о внесении в план дополнительных 10-ти суток комплексной экспедиции на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы», сообщает ФАНО России.

Предложение об увеличении исследовательских работ представил первый заместитель директора Мурманского морского биологического института КНЦ РАН Павел Макаревич. По его словам, расширение экспедиционного плана позволит получить ряд важных научных результатов.

«Если нам добавится дополнительно 5 суток (в мае), то мы увеличим программу, обеспечим работу геофизиков, географов, гляциологов, что позволит закрыть определенные информационные пробелы, которые существуют в данном регионе. В осенней экспедиции мы проведем работы на вековом Кольском разрезе и работы в так называемой серой зоне - перспективнейшей зоне нефтегазовой добычи. Таким образом, будет расширен район работ российских ученых в районе Шпицбергена», - подчеркнул он.

Архипелаг Шпицберген, в силу своего географического положения, особенностей формирования наземных экосистем, водных ресурсов и своеобразия их биотической компоненты, представляет уникальный полигон для изучения всего спектра ответных реакций природной среды высокоширотной Арктики на внешнее воздействие естественного и антропогенного происхождения. Программа комплексных научных исследований разработана в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации «Планом реализации Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген».

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в России
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 14:46
Уголь

Когда то на Шпицбергене СССР уголь добывал,а Россия довольствуется не понятными экспедициями
02.03.2017, 13:57
Россиянин

Отправит, если норвежцы разрешат.
02.03.2017, 12:39
Татьяна Алексеевна

Приветствую.Наука должна развиваться.
Все комментарии (5)
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