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Человекоподобного робота Atlas поставили на колеса

09:12 2.03.2017

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, на котором показан человекоподобный робот с колесами вместо ступней.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Гибридная система получила название Handle и была создана на базе робота Atlas.

Устройство способно перемещать 45-килограммовые ящики и в автономном режиме передвигаться на расстояние до 24 километров.

Высота Handle составляет около 2 метров, а максимальная скорость передвижения доходит до 14,5 километров в час. Также робот может прыгать на высоту до 1,2 метра. 

Темы: Технологии и решения, Робототехника
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