Человекоподобного робота Atlas поставили на колеса

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, на котором показан человекоподобный робот с колесами вместо ступней.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Гибридная система получила название Handle и была создана на базе робота Atlas.

Устройство способно перемещать 45-килограммовые ящики и в автономном режиме передвигаться на расстояние до 24 километров.

Высота Handle составляет около 2 метров, а максимальная скорость передвижения доходит до 14,5 километров в час. Также робот может прыгать на высоту до 1,2 метра.