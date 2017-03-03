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В NASA решили проложить туннель до Марса

15:03 3.03.2017

Глава Отделения планетных наук NASA Джим Грин предложил создать магнитный туннель, который бы защитил Марс от опасного космического излучения и способствовал терраформированию (созданию благоприятного для жизни климата) Красной планеты.


Изображение: NASA/Jim Green

Для этого предлагается создать магнитный щит между Солнцем и Марсом, который представлял бы собой огромный электрический диполь, генерирующий магнитное поле, достаточное для защиты Марса от потоков заряженных космических частиц, сообщает The Daily Mail.

Структура силового поля предполагает, что Марс оказался бы внутри туннеля, сформированного силовыми линиями защитного поля.

Щит должен встать в положение L1 - в точке Лагранжа на прямой, соединяющей Марс и Солнце, а создаваемое магнитное поле, по мнению экспертов, с течением времени способствует формированию атмосферы на Марсе (считается, что в прошлом около 90% было унесено в космос солнечной радиацией).

По расчетам, через несколько лет после появления такого защитного поля атмосферное давление на Марсе может достигнуть половины такового на Земле. Это произойдет из-за парникового эффекта, в результате которого полярные шапки начнут таять, и, возможно, за несколько сотен миллионов лет растает седьмая часть океанов планеты.  

Темы: Гипотезы, открытия, Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2017, 17:20
Гость: Ну, Слава Богу!

Всего-то через несколько сот миллионов лет Илон Маск, наконец-то, начнёт доставлять колонистов на Марс! Ёлы-палы! Людям не на чем долететь даже до МКС, государственный долг у страны превысил 20 трл долл, почти всю промышленность вывели в Китай (и фиг вернёшь её назад!), а они строят планы по строительству магнитного диполя за 55 - 400 млн км от Земли! Фантазёры! И Марс не может удерживать свою атмосферу не столько из-за отсутствия магнитного поля, а из-за слишком слабой силы притяжения, ввиду его малой массы.
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