На MWC представили российские стартапы

Инновации показали и российские компании, среди которых 20 резидентов «Сколково»



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В конце февраля в Барселоне открылась ежегодная выставка мобильных технологий MWC 2017. За первые несколько дней свои новинки представили Nokia, LG и ряд других крупных игроков индустрии. Свои инновации показывают и российские компании, среди которых 20 резидентов «Сколково».

Выставку мобильных технологий Mobile World Congress многие называют самым важным событием в индустрии. Мероприятие, которое проводится в столице Каталонии уже одиннадцатый год, ежегодно привлекает внимание любителей передовых технологий по всему миру. Именно сюда везут свои флагманы и главные новинки года такие крупные компании, как Samsung, Nokia и LG. Здесь представляют наиболее перспективные стартапы, читают открытые лекции руководители корпораций.

В этом году на MWC значительно представлены и российские технологии. Выставка стала площадкой для презентации резидентов «Сколково». Всего фонд представил на мероприятии 20 стартапов. Среди них оказались и те, которые отвечают вызовам телеком-сегмента, сообщает «Газета.ру».

В частности, компания Multi Digital Services презентовала платформу, фактически решающую проблему роуминга. Продукт позволяет виртуальным операторам (MVNO) обеспечить своих абонентов связью и локальными тарифами в более чем ста странах мира.

Запущен в коммерческую эксплуатацию он будет уже предстоящей весной - европейским виртуальным оператором «КантриКом». По словам основателя Multi Digital Services Олега Правдина, предлагаемое решение позволит небольшим операторам находить своих клиентов по всему миру и наравне конкурировать с крупными игроками рынка. Поддерживает Правдина и руководитель направления «Телекоммуникации» IT-кластера Фонда «Сколково» Дмитрий Ходьков. Он уверен, что мобильная связь уже стала предметом первой необходимости для миллиардов людей по всему мир и задача операторов - обеспечить им сервис высочайшего качества по приемлемым ценам в любой точке мира.

Еще одним участником, занимающимся телекомом, стала компания «Радио Гигабит». Задачей разработки стартапа является решение проблемы работоспособности базовых станций.

В первую очередь это касается грядущего 5G: развертывание сетей потребует создание новой инфраструктуры связи и дополнительных вложений от операторов.

По словам представителей «Сколково», «Радио Гигабит» первыми занялись разработкой радиорелейной системы связи E-диапазона с управляемым лучом (нелицензируемый диапазон, предусматривающий высокие скорости), пригодную для этих задач. Сторонние зарубежные вендоры тоже занимаются данным вопросом, но пока безуспешно.

Облегчить жизнь операторам связи решили и в NFWare. Стартап разрабатывает программное обеспечение, которое помогает поставщикам связи повысить эффективность сетей и сократить издержки. Решение компании позволяет запускать необходимые приложения для работы сетей на стандартном сервере в виртуальной среде. Программное обеспечение NFWare протестировали «Ростелеком» и Telefonica. Также продукт по балансировке нагрузки трафика опробовали и в социальной сети «Одноклассники». Нечто похожее презентовала и компания RDP.RU. Продукт под названием EcoRouter представляет собой универсальный IP/MPLS-маршрутизатор со встроенной технологией контейнерной виртуализации. Она дает возможность запуска на одном устройстве любого количества сторонних приложений и дополнительных сетевых сервисов. Еще у RDP.RU есть продукт EcoNAT, который должен решить проблемы нехватки IPv4-адресов.

История проведения MWC берет свое начало в феврале 1987-го года. Тогда 13 стран в Копенгагене подписали «Меморандум о взаимопонимании» и выработали единую концепцию формирования нового стандарта мобильной связи GSM. Первый конгресс связи прошел в Каннах. Он получил название GSM World Congress, поскольку проводился под эгидой Ассоциации GSM-связи. Изначально выставка носила узкий характер и была необходима лишь специалистам. По мере роста популярности нового на тот момент стандарта, в разных странных появлялись национальные операторы-провайдеры мобильной связи, а развитие GSM-сетей требовало постоянного обновления оборудования, разработки сотовых телефонов и средств передачи данных. Спустя 30 лет с момента основания гаджеты плотно вошли в жизнь человека, а MWC стала одним из самых престижных мест для представления новых технологий.

Автор: Алиса Битова