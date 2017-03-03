Включены научные приборы TGO для тестовых измерений на орбите вокруг Марса

Научные приборы на борту аппарата миссии «ЭкзоМарс-2016» Trace Gas Orbiter (TGO) проведут вторую серию научных наблюдений на высокоэллиптической орбите вокруг Марса.



Фото с сайта roscosmos.ru

Основная цель - проведение калибровки научных инструментов. Тестовые включения состоялись 28 февраля и 1 марта, основные наблюдения запланированы на 5-7 марта. С 15 марта 2017 года TGO начнет операции по атмосферному торможению, и приборы будут выключены.

Впервые научные приборы на борту аппарата TGO после прибытия к Марсу были включены 20-28 ноября 2016 года. Главной целью этих включений были отработка наведения и калибровка. В это время аппарат находился на первоначальной высокоэллиптической орбите, почти совпадавшей с плоскостью экватора.

С конца января 2017 года орбитальный аппарат TGO российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» работает на новой высокоэллиптической орбите (так называемая «орбита захвата», Mars Capture Orbit). Она наклонена к плоскости экватора почти на 74 градуса, так что аппарат проходит над северной и южной приполярными областями планеты. Период новой орбиты - 1 сол (марсианские сутки, равные приблизительно 24 часам 39 минутам 35 секундам). Перицентр орбиты находится на высоте около 200 км, апоцентр - 37 150 км.

В числе научных приборов на борту аппарата - нейтронный детектор ФРЕНД и спектрометрический комплекс АЦС, созданные в ИКИ РАН.

Комплекс АЦС включает три инфракрасных спектрометра. Основная цель эксперимента - поиск малых составляющих атмосферы, то есть веществ, концентрации которых очень малы (несколько частиц на миллиард или даже меньше), прежде всего, метана, который может служить признаком биологической активности на планете. Включения на высокоэллиптической орбите будут проводиться в режиме надирных наблюдений, то есть наблюдений поверхности планеты. Первый этап включений завершился 2 марта в 04:00 московского времени.

Нейтронный спектрометр ФРЕНД - коллимированный нейтронный детектор, предназначенный для изучения с орбиты глобального распределения водяного льда в верхнем слое грунта Марса и радиационной обстановки на орбите. Он будет включен практически постоянно до 7 марта, чтобы проводить калибровки фонового нейтронного излучения.

На 15 марта намечено начало фазы торможения с помощью атмосферы, которая продлится, пока не будет достигнута высота апоцентра величиной около 400 км. Завершение этих операций планируется к марту 2018 года. Окончательно операции по снижению апоцентра орбиты закончатся повышением перицентра до высоты 400 км, т.е. аппарат будет переведен на низкую круговую орбиту спутника Марса, которая и станет рабочей.