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Планетологи допустили существование в космосе «плоских» планет

11:46 6.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Хаумеа - четвертая по величине карликовая планета Солнечной системы. Фото с сайта wikimedia.org
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Группа исследователей из США заявила, что во Вселенной имеются плоские планеты.

Ученые считают, что их гипотеза опровергает положение о том, что все планеты имеют шарообразную форму, сообщает «Экономика сегодня».

Разумеется, найти космическое тело, которое по своей форме напоминает тарелку, вряд ли удастся, но планету, имеющую форму плоского камня обнаружить более чем реально.

В частности, специалисты уже знают несколько планет, у которых экваториальный диаметр по длиной оси в два раза длиннее, чем по короткой. Такой планетой, к примеру, является Хаумеа, находящаяся в поясе Койпера.

Темы: Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 13:49
Гость: Никита

Попы по ошибке слямзили чужую Библию, написанную для жителей плоской планеты! Кто бы удивлялся!..
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