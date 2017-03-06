Планетологи допустили существование в космосе «плоских» планет

Группа исследователей из США заявила, что во Вселенной имеются плоские планеты.

Ученые считают, что их гипотеза опровергает положение о том, что все планеты имеют шарообразную форму, сообщает «Экономика сегодня».

Разумеется, найти космическое тело, которое по своей форме напоминает тарелку, вряд ли удастся, но планету, имеющую форму плоского камня обнаружить более чем реально.

В частности, специалисты уже знают несколько планет, у которых экваториальный диаметр по длиной оси в два раза длиннее, чем по короткой. Такой планетой, к примеру, является Хаумеа, находящаяся в поясе Койпера.