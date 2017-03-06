Астронавт опубликовал фотографии египетских пирамид с МКС

Астронавт Тома Песке (Thomas Pesquet) опубликовал в Twitter снимки египетских пирамид, сделанные с борта Международной космической станции.



Фото с сайта twitter.com

Песке отправился на МКС в середине ноября прошлого года в составе экипажа вместе с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон. На орбите они присоединились к Роберту Кимбро, Андрею Борисенко и Сергею Рыжикову. На борту МКС Песке выполняет обязанности бортинженера.



Фото с сайта twitter.com