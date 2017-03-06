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Астронавт опубликовал фотографии египетских пирамид с МКС

11:07 6.03.2017

Астронавт Тома Песке (Thomas Pesquet) опубликовал в Twitter снимки египетских пирамид, сделанные с борта Международной космической станции.


Фото с сайта twitter.com

Песке отправился на МКС в середине ноября прошлого года в составе экипажа вместе с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон. На орбите они присоединились к Роберту Кимбро, Андрею Борисенко и Сергею Рыжикову. На борту МКС Песке выполняет обязанности бортинженера.


Фото с сайта twitter.com

Темы: Международная космическая станция
Источник: Twitter
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06.03.2017, 12:46
Гость: Трезвый

По данным истории строительного дела возраст египетских пирамид как и Вел.китайской стены моложе на 1-1,4 тыс.лет и соответствует времени применения извести при строительстве крупных сооружений.Есть научно доказанное методы разрушений во времени каменной (кирпичной) кладки и именно они дают истинное время построения таких сооружений в древности.Поэтому те кто едет в Египет должны знать что они не так стары как поет гид.
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