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Роскосмос откажется от украинских систем управления ракетами

16:15 6.03.2017

В 2019 году Роскосмос откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию.


Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года. Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«В 2019 году начнется постепенный перевод запусков пилотируемых кораблей "Союз МС" с ракет-носителей "Союз-ФГ" с украинской системой управления на ракеты-носители "Союз-2.1а" с системой управления российского производства», - сказал источник.

Также отмечается, что данный шаг никак не связан с политической обстановкой, а обусловлен исключительно тем, что оборудование технологически устарело.

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что цифровая система стыковки и сближения «Курс-МКП» российского производства заменит аналоговую систему «Курс-П», разработанную на украинском предприятии «Элмис». Она должна работать на расстоянии до 200 километров, что в два раза больше предшествующей системы.

Темы: Международная космическая станция, Роскосмос
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 19:11
Двух лет не хватило

Стыдоба.....До сих пор от фашистов зависеть? Уж лучше бы совсем не летать, чем так.....
06.03.2017, 18:46
Американцы тоже откажутся

и будут в космос с батута стартовать.
06.03.2017, 18:17
Ха

Новое оборудование установили. Кого нужно, на работу пригласили и приняли. К чему ВКС РФ ненужное старье? Как об этом сами незалежники говорят металобрухт?
Все комментарии (20)
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