Роскосмос откажется от украинских систем управления ракетами

В 2019 году Роскосмос откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию.



Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года. Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«В 2019 году начнется постепенный перевод запусков пилотируемых кораблей "Союз МС" с ракет-носителей "Союз-ФГ" с украинской системой управления на ракеты-носители "Союз-2.1а" с системой управления российского производства», - сказал источник.

Также отмечается, что данный шаг никак не связан с политической обстановкой, а обусловлен исключительно тем, что оборудование технологически устарело.

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что цифровая система стыковки и сближения «Курс-МКП» российского производства заменит аналоговую систему «Курс-П», разработанную на украинском предприятии «Элмис». Она должна работать на расстоянии до 200 километров, что в два раза больше предшествующей системы.