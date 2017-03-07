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Жителей Замбии напугал гигантский дементор из «Гарри Поттера»

13:28 7.03.2017

В Сети появились сообщения о появлении в небе над Замбией странного облака, которое внешне напоминает дементора из «Гарри Поттера».


Фото Kathryn Moore‏ с сайта twitter.com

Фотография облака появилась на странице Кэтрин Мур в Twitter. При этом стоит отметить, что подлинность снимка установить не удалось.

Облако было запечатлено в городе Китве. Примерно 30 минут оно висело над торговым центром Mukuba. Некоторые очевидцы данного явления испугались и «разбежались в ужасе», а некоторые начали молиться, восприняв увиденное как божий знак, сообщает The Daily Mail.

При этом некоторые блогеры не поверили истории про замбийского дементора и настаивают на том, что данное фото - подделка, выдуманная таблоидом Daily Mail.

Темы: Интересные факты в мире науки
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