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Ученые оценили вероятность затопления Арктики

10:00 7.03.2017

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) оценили вероятность растопления льдов Арктики к середине столетия.


Фото с сайта wikimedia.org

Соответствующая публикация представлена в журнале Nature Climate Change.

Если среднегодовая температура воздуха повысится на менее 1,5 градуса Цельсия по сравнению с современным значением, то вероятность того, что к середине века Арктика полностью освободится ото льда, составит 0,00001 процента.

Если температура нижележащих слоев атмосферы вырастет на два градуса, то вероятность таяния достигнет 39 процентов. Повышению температуры воздуха на три градуса отвечает вероятность освобождения Арктики от ледяного покрова, равная 73 процентам.

Авторы отмечают, что вероятнее всего реализуется третий сценарий, хотя в рамках Парижского климатического соглашения, подписанного в 2016 году, страны-участники планируют удержаться в рамках первого.

К подобным выводам ученые пришли, проведя байесовский анализ метеорологической статистики за последние 150 лет, учитывающей данные о колебаниях температуры воздуха и арктических площадках, покрытых льдом в летнее время.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 11:22
Эти же самые учёные

ещё пять лет назад с пеной у рта доказывали что грядёт новое похолодание и новый ледниковый период, чем вдохновили множество писателей, режиссёров, мультипликаторов и поэтов. Сегодня гранды и учёные степени дают за потепление. На этом примере мы воочию видим как творится история человечества и наук, особенно так называемых "гуманитарных наук", главная задача - сорвать деньги с власть предержащих.
07.03.2017, 10:26
кто писал эту чушь?

Арктика уже затоплена, поскольку Северный Ледовитый океан никуда не исчезал тысячелетиями. В статье самой пишется что англичане рассчитывали вероятность таяния льдов, что уже в океане)))
Писали ради броского заголовка? Ну вот, получите ответ в результате.
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