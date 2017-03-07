]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Опубликовано видео необычной солнечной вспышки

10:17 7.03.2017

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США опубликовало видео, на котором показана необычная солнечная вспышка.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Снимки были получены в инфракрасной области спектра.

Данное явление прошло на значительном расстоянии от Земли, поэтому никак не отразилось на навигационных системах и связи, сообщает DailyMail.

Солнечная вспышка представляет собой процесс резкого и кратковременного выделения энергии, который охватывает все слои атмосферы светила. Корональные выбросы массы - гигантские объемы вещества, вылетающие в межпланетное пространство из атмосферы Солнца, которые, долетая до Земли, становятся причиной магнитных бурь. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.