Опубликовано видео необычной солнечной вспышки

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США опубликовало видео, на котором показана необычная солнечная вспышка.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Снимки были получены в инфракрасной области спектра.

Данное явление прошло на значительном расстоянии от Земли, поэтому никак не отразилось на навигационных системах и связи, сообщает DailyMail.

Солнечная вспышка представляет собой процесс резкого и кратковременного выделения энергии, который охватывает все слои атмосферы светила. Корональные выбросы массы - гигантские объемы вещества, вылетающие в межпланетное пространство из атмосферы Солнца, которые, долетая до Земли, становятся причиной магнитных бурь.