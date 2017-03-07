Студенты разрабатывают браслет, напоминающий пациенту о приеме лекарств

Второкурсники Томского политехнического университета разрабатывают «умный» браслет «PillBand», с помощью которого пациент не забудет принять зачастую жизненно необходимые лекарства.



Фото с сайта tpu.ru

В браслете можно будет переносить таблетки и капсулы, так что нужные лекарства всегда под рукой, а точнее - на руке. А для тех, кто принимать лекарства в срок забывает, разработчики создают отдельную версию браслета, которая оповестит пациента о том, что наступило время принять препарат.

Работает браслет следующим образом: человек заранее помещает в его ячейки таблетки и выставляет в настройках устройства время их приема. В нужное время звучит сигнал, и человек самостоятельно забирает таблетку из ячейки. Отключается звуковой сигнал автоматически.

Также предусмотрена и версия без электронной начинки. Она предназначена, прежде всего, для тех случаев, когда человеку может стать неожиданно плохо. С помощью браслета он сможет быстро и самостоятельно достать лекарство и принять его - механизм открытия и закрытия браслета очень простой.

На сегодняшний день студентами уже создан опытный образец «умного» браслета. Сейчас политехники работают над созданием первого прототипа устройства.