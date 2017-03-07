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Студенты разрабатывают браслет, напоминающий пациенту о приеме лекарств

16:16 7.03.2017

Второкурсники Томского политехнического университета разрабатывают «умный» браслет «PillBand», с помощью которого пациент не забудет принять зачастую жизненно необходимые лекарства.


Фото с сайта tpu.ru

В браслете можно будет переносить таблетки и капсулы, так что нужные лекарства всегда под рукой, а точнее - на руке. А для тех, кто принимать лекарства в срок забывает, разработчики создают отдельную версию браслета, которая оповестит пациента о том, что наступило время принять препарат.

Работает браслет следующим образом: человек заранее помещает в его ячейки таблетки и выставляет в настройках устройства время их приема. В нужное время звучит сигнал, и человек самостоятельно забирает таблетку из ячейки. Отключается звуковой сигнал автоматически.

Также предусмотрена и версия без электронной начинки. Она предназначена, прежде всего, для тех случаев, когда человеку может стать неожиданно плохо. С помощью браслета он сможет быстро и самостоятельно достать лекарство и принять его - механизм открытия и закрытия браслета очень простой.

На сегодняшний день студентами уже создан опытный образец «умного» браслета. Сейчас политехники работают над созданием первого прототипа устройства.

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: Томский политехнический университет
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 18:25
Гость: 1

и презерватив призывающий заняться сексом.
07.03.2017, 17:48
Гость: Интересная версия

а тупо намазываю баушку пылью из раздробленного янтаря, и её даже думать не надо, лежит и не стонет, и главное секса пока не просит.
07.03.2017, 16:28
Гость: Молодцы студенты

Вещь нужная. Неплохо бы ещё разработать браслет для чиновников, чтобы они не забывали исполнять свои непосредственные обязанности.
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