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WikiLeaks узнала о существовании хакерского центра ЦРУ в Германии

09:36 8.03.2017
Вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Фото с сайта wikimedia.org
Вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Фото с сайта wikimedia.org
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Во Франкфурте-на-Майне находится хакерский центр Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, следует из опубликованных WikiLeaks документов американского ведомства.

В конфиденциальных материалах отмечается, что хакеры базируются в американском консульстве и действуют в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Специалисты пребывают в Германии под видом дипломатов, сообщает Spiegel Online.

Среди обнародованных документов - инструкция для кибершпионов, в которой значится, что сотрудники тайного центра ни в коем случае не могут оставлять без присмотра любые электронные устройства. Тем не менее хакерам разрешается употреблять алкоголь, но в меру.

На сайте WikiLeaks опубликованы почти девять тысяч документов, которые, как утверждает организация, принадлежат сотрудникам ЦРУ и являются доказательствами массовой слежки американского ведомства за компьютерами пользователей по всему миру.

В феврале WikiLeaks сообщила о слежке ЦРУ за французскими политиками во время президентских выборов в европейской стране в 2012 году. Согласно обнародованным документам, американцев интересовали настроения внутри партий, связи с бизнес-кругами, источники финансирования, в том числе из-за границы.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, Германия, Компьютерная безопасность
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 12:39
Гость: Ха

Молодец Ассанж, мелкобританцы каждый день жалеют, что по посольству Эквадора нельзя ударить атомной бомбой. Вылезла им боком эта оккупация Фолклендов. Интересно, какие у Джулиана в кармане козыри лежат, если его совсем загонят в угол или захотят взять штурмом.
08.03.2017, 12:13
Гость: Интересно?

А КМ они читают? ИЛИ МЫ ТУТ ВПУСТУЮ СТАРАЕМСЯ?
08.03.2017, 11:00
Гость: Изя

Вор всегда кричит громче всех - "держи вора!". А США последнее время визжит на всю Вселенную... к чему бы это?
Все комментарии (4)
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