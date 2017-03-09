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Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства

12:35 9.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Британский физик Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства.

В своем интервью The Times он рассказал, что, по его мнению, в настоящее время мир находится под угрозой уничтожения в результате ядерной или биологической войны, что является проявлением свойственной человеку агрессии, ранее способствовавшей эволюции.

«Нам необходимо контролировать этот унаследованный инстинкт при помощи логики и здравого смысла», - считает Хокинг. Это может обеспечить «какая-то форма мирового правительства», однако, по мнению физика, это не исключает возникновения других проблем, в том числе диктатуры.

Ранее Хокинг уже много раз выступал с неоднозначными заявлениями. Например, он провозгласил наступление «самого опасного времени на планете», а также призвал бежать с Земли и игнорировать инопланетян. В 2015 году он также заявил о планах стать торговой маркой.

Напомним, главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К данному исследованию британского физика подтолкнул его визит в СССР (1970-е годы), в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает само собой разумеющимся то, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций.

Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.

Темы: Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 19:32
Гость: Николя

Странный он этот Хокинг...
Социальные системы живут не по физическим законам.
Для них существует такое понятие, как ограничение "сверху", т.е. социальные системы не могут быть большими сверх некоторого предела. СССР его имхо перешагнул, ЕС на грани...
Мировое хозяйство можно слепить, но это будет деградант уже с рождения.
Достал уже этот гуманитарный троцкизм.
09.03.2017, 17:51
Гость: *

Это предложение разогнать дармоедов ООН и официально передать их полномочия в Бильдербергский клуб?
09.03.2017, 17:06
Гость: «какая-то форма мирового правительства»

Забавная формулировка...
На текущий момент имеется попытка вывернуть мир наизнанку: создать глобальную тюрьму, во главе которой стоит глобальный пахан, а нормальные люди должны сидеть в тюрьме!
Такое общество прекрасно описано в книге Дж.Оруэлла "1984". Советую прочитать.
Миссия России - не дать глобальному преступному миру создать "1984"!
Люди должны остаться людьми, а не скотиной на живодёрне.
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