Британский физик Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства.

В своем интервью The Times он рассказал, что, по его мнению, в настоящее время мир находится под угрозой уничтожения в результате ядерной или биологической войны, что является проявлением свойственной человеку агрессии, ранее способствовавшей эволюции.

«Нам необходимо контролировать этот унаследованный инстинкт при помощи логики и здравого смысла», - считает Хокинг. Это может обеспечить «какая-то форма мирового правительства», однако, по мнению физика, это не исключает возникновения других проблем, в том числе диктатуры.

Ранее Хокинг уже много раз выступал с неоднозначными заявлениями. Например, он провозгласил наступление «самого опасного времени на планете», а также призвал бежать с Земли и игнорировать инопланетян. В 2015 году он также заявил о планах стать торговой маркой.

Напомним, главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К данному исследованию британского физика подтолкнул его визит в СССР (1970-е годы), в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает само собой разумеющимся то, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций.

Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.