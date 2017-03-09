]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина

09:48 9.03.2017
Фото: Paleoanthropology Group MNCN-CSIC
Фото: Paleoanthropology Group MNCN-CSIC
Материалы по теме:

Международный коллектив ученых выяснил подробности региональных диет неандертальцев.

В частности, специалисты пришли к выводу, что древние люди употребляли природные аналоги антибиотиков и аспирина. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К примеру, неандертальцы, обитавшие на территории современной Бельгии, употребляли в пищу шерстистых носорогов и диких овец. С другой стороны, люди из Испании предпочитали кедровые орехи, мох и грибы. У последних ученые также обнаружили флюс и воспаление желудка.

С ними неандертальцы боролись самолечением - при помощи продуцирующих антибиотики бактерий Penicillium, содержащихся в коре, ветках и листьях тополя. Эти же природные элементы содержат салициловую кислоту (активный ингредиент аспирина).

Также ученые секвенировали практически весь геном организмов, обитавших в ротовой полости неандертальцев более 48 тысяч лет назад.

К таким выводам специалисты пришли, изучив зубной камень древних людей, содержавший следы ДНК животной и растительной пищи, которую употребляли неандертальцы. Исследованные образцы принадлежали пяти существам, чьи останки были обнаружены на территории пяти стран Европы.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.