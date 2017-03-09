Россия и Китай построят первую в мире подводную лодку для туристов

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co совместно с российскими учеными намерена создать первую в мире подводную лодку, предназначенную для перевозки гражданских лиц.



Фото с сайта chinadaily.com.cn

Предположительно, проект будет завершен до конца 2017 года, сообщает China Daily.

Подводный аппарат сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров, а максимальная глубина погружения составит 24 метров. По замыслу разработчиков, подлодка должна иметь хорошую маневренность, чтобы избегать столкновений с морской живностью во время экскурсий.

Ожидается, что подводная лодка найдет применение в перевозке туристов в популярных местах во Вьетнаме, Таиланде, Турции или Греции.

В настоящее время компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co уже объединилась с несколькими российскими научно-исследовательскими институтами для работы над проектом.