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Россия и Китай построят первую в мире подводную лодку для туристов

15:35 9.03.2017

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co совместно с российскими учеными намерена создать первую в мире подводную лодку, предназначенную для перевозки гражданских лиц.


Фото с сайта chinadaily.com.cn

Предположительно, проект будет завершен до конца 2017 года, сообщает China Daily.

Подводный аппарат сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров, а максимальная глубина погружения составит 24 метров. По замыслу разработчиков, подлодка должна иметь хорошую маневренность, чтобы избегать столкновений с морской живностью во время экскурсий.

Ожидается, что подводная лодка найдет применение в перевозке туристов в популярных местах во Вьетнаме, Таиланде, Турции или Греции.

В настоящее время компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co уже объединилась с несколькими российскими научно-исследовательскими институтами для работы над проектом. 

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 19:50
Гость: Николя

Дурацкая затея. Для туристов.
Маленькие иллюминаторы, видимость метров 5.
Что смотреть?!...
Лучше бы уж прозрачные галереи сделали в какомнить заливе.
09.03.2017, 17:41
Гость: Дык

20 человека в полной боевой экиперовке, а 40 - налегке?
09.03.2017, 17:12
Гость: Кокаиновая мафия

В Атлантике и давно ждёт подобные изделия.
Все комментарии (5)
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