Политехник создает прибор для быстрого поиска дефектов в обшивке самолетов

Доцент Томского политехнического университета, младший научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН Михаил Бурков разрабатывает устройство для быстрого поиска дефектов в обшивках самолетов, изготовленных из композиционных материалов. Разработка позволяет значительно ускорить контроль качества обшивки.



Фото с сайта tpu.ru

«Прибор позволяет контролировать композиты, в частности, углепластики. У компаний Airbus и Boeing есть современные модели самолетов, обшивка которых сделана не из металла, а из углепластика. Они намного легче и эффективнее, но в ходе эксплуатации образуются дефекты и повреждения», - поясняет Михаил Бурков.

По словам разработчика, сейчас для поиска таких дефектов используются ультразвуковые приборы, однако исследование большой поверхности с их помощью занимает много времени: в данном методе необходимо поточечное сканирование, которое осуществляется вручную. Устройство ученого ТПУ позволяет исследовать сразу большую площадь поверхности, что значительно ускоряет контроль. Уже после обнаружения дефекта для его точной характеристики может быть использован традиционный метод ультразвукового контроля.

Как поясняет Михаил Бурков, в основе действия устройства лежит метод цифровой ширографии - это оптический бесконтактный метод неразрушающего контроля. Прибор представляет собой камеру со специальными дополнительными оптическими элементами.

«Мы освещаем объект лазерным лучом и снимаем камерой поверхность. Так мы можем зафиксировать определенные деформации, которые могут свидетельствовать о наличии дефекта», - говорит разработчик. - Этот метод довольно новый: на мировом рынке он представлен около 5-10 лет. В России такие приборы пока не производятся, а зарубежные аналоги стоят дорого».

По словам Михаила Буркова, сейчас его главная задача - апробация прибора, сбор статистики по его использованию, а также дальнейшее выдвижение на отечественный рынок.